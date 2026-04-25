Zelensky meldt doden na nacht van zware aanvallen op Oekraïne

KYIV (ANP) - Russische aanvallen door heel Oekraïne hebben volgens president Volodymyr Zelensky aan zeker vier mensen het leven gekost. Dertig mensen raakten gewond. "De meeste doelen zijn burgerinfrastructuur in steden", schrijft hij op X.

De Oekraïense luchtmacht meldde 619 drones en 47 raketten bij de meest recente aanvallen. 580 drones en 30 raketten zouden zijn neergehaald.

De aanvallen duurden "vrijwel de hele nacht", schrijft Zelensky. In de stad Dnipro zijn volgens hem elf mensen in het ziekenhuis opgenomen na een aanval op een woongebouw. Er wordt nog gezocht naar meer slachtoffers onder het puin. Zelensky meldt ook slachtoffers in en rond Tsjernihiv, Odesa en Charkiv.

"Iedere aanval moet onze partners eraan herinneren dat de situatie vraagt om onmiddellijk en doortastend ingrijpen", schrijft de president op X. Hij herhaalt daarbij zijn oproep om meer luchtverdediging te sturen en vraagt om nieuwe Europese sancties tegen Rusland.