Niet zo sexy als mannen denken – wat ongevraagde aanrakingen met vrouwen doen.

Liefde, relaties, geluk
door Nina van der Linden
vrijdag, 24 april 2026 om 13:29
Heel veel mannen denken dat wat zij leuk vinden ook leuk gevonden wordt door vrouwen. Dat misverstand heerst al de hele mensheid door en het leidt tot veel narigheid.
Veel mannen denken dat een spontane graai in bh of broek laat zien dat ze hun partner onweerstaanbaar vinden. Maar voor veel vrouwen werkt het precies andersom: ongevraagde, intieme aanrakingen zijn eerder een lustkiller dan een oppepper voor het seksleven.
In Stern beschrijft journaliste Tina Molin hoe vaak dit in relaties misgaat. Partners die gedachteloos in borsten knijpen, aan billen grijpen of een hand in de broek steken, hopen op een snelle vonk van opwinding. In werkelijkheid voelen veel vrouwen zich dan overvallen, niet gezien en soms zelfs gebruikt. De stap van alledaags contact naar seksuele aanraking is voor hen simpelweg groter dan veel mannen denken.
Volgens Molin ontstaat er geen verlangen als aanrakingen aanvoelen als een overval. Ongevraagde intimiteit kan stress en spanning oproepen, waardoor veel vrouwen innerlijk op slot gaan in plaats van zich te ontspannen. Sommigen schakelen over op “meedoen omdat het nu eenmaal zo gaat”, terwijl hun eigen lust nauwelijks wordt geraakt. Op den duur kan dat het hele seksleven ondermijnen: wat bedoeld is als compliment, wordt ervaren als gebrek aan respect.
De oplossing is minder ingewikkeld dan veel stellen denken. Lust bij vrouwen ontstaat meestal niet door snelle grepen, maar door aandacht, tijd en afstemming. Dat begint bij simpele dingen: oogcontact, zoenen, tederheid, en vooral het serieus nemen van signalen als wegdraaien of een gespannen lichaam. Voor veel vrouwen is het bovendien aantrekkelijker als een partner vraagt wat fijn is, in plaats van uit te gaan van eigen aannames.
Molin pleit er daarom voor dat stellen explicieter praten over aanrakingen: wat is gewenst, wat is een no-go, en wanneer voelt iets veilig en opwindend. Ongevraagde intimiteit verandert zo van een afknapper in een gesprek over wederzijdse wensen – en dat is vaak precies wat een ingeslapen seksleven nodig heeft.

Lees ook

Waarom vrouwen vaak meer slaap willen dan mannenWaarom vrouwen vaak meer slaap willen dan mannen
10 complimentjes die mannen vrouwen niet moeten geven10 complimentjes die mannen vrouwen niet moeten geven
Dit zijn de hobby’s waar vrouwen massaal op afknappenDit zijn de hobby’s waar vrouwen massaal op afknappen
“Ze laten zich niet meer om de tuin leiden”: 7 reflexen van emotioneel slimme vrouwen tegen manipulators“Ze laten zich niet meer om de tuin leiden”: 7 reflexen van emotioneel slimme vrouwen tegen manipulators
