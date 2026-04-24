Heel veel mannen denken dat wat zij leuk vinden ook leuk gevonden wordt door vrouwen. Dat misverstand heerst al de hele mensheid door en het leidt tot veel narigheid.

eel mannen denken dat een spontane graa i in bh of broek laat zien dat ze hun partner onweerstaanbaar vinden. Maar voor veel vrouwen werkt het precies andersom: ongevraagde, intieme aanrakingen zijn eerder een lustkiller dan een oppepper voor het seksleven.

Niet zo sexy als mannen denken – wat ongevraagde aanrakingen met vrouwen doen.

In Stern beschrijft journaliste Tina Molin hoe vaak dit in relaties misgaat. Partners die gedachteloos in borsten knijpen, aan billen grijpen of een hand in de broek steken, hopen op een snelle vonk van opwinding. In werkelijkheid voelen veel vrouwen zich dan overvallen, niet gezien en soms zelfs gebruikt. De stap van alledaags contact naar seksuele aanraking is voor hen simpelweg groter dan veel mannen denken.

Volgens Molin ontstaat er geen verlangen als aanrakingen aanvoelen als een overval. Ongevraagde intimiteit kan stress en spanning oproepen, waardoor veel vrouwen innerlijk op slot gaan in plaats van zich te ontspannen. Sommigen schakelen over op “meedoen omdat het nu eenmaal zo gaat”, terwijl hun eigen lust nauwelijks wordt geraakt. Op den duur kan dat het hele seksleven ondermijnen: wat bedoeld is als compliment, wordt ervaren als gebrek aan respect.

Lust bij vrouwen ontstaat meestal niet door snelle grepen, maar door aandacht, tijd en afstemming.

De oplossing is minder ingewikkeld dan veel stellen denken. Lust bij vrouwen ontstaat meestal niet door snelle grepen, maar door aandacht, tijd en afstemming. Dat begint bij simpele dingen: oogcontact, zoenen, tederheid, en vooral het serieus nemen van signalen als wegdraaien of een gespannen lichaam. Voor veel vrouwen is het bovendien aantrekkelijker als een partner vraagt wat fijn is, in plaats van uit te gaan van eigen aannames.