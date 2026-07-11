Duitse politie doet onderzoek naar vermoedelijke spoorsabotage

LEVERKUSEN (ANP/AFP/DPA) - De Duitse politie doet onderzoek naar een nieuw geval van vermoedelijke sabotage op het spoor. Een extreemlinkse groepering heeft de verantwoordelijkheid opgeëist.

Vrijdagochtend werd een brand ontdekt in een kabelgoot vlakbij een station in Leverkusen. De schade die was ontstaan, leidde tot verstoringen van het treinverkeer op een drukke spoorlijn in Noordrijn-Westfalen. Ook zaterdag ondervonden treinreizigers er nog hinder van.

De politie meldt in een verklaring uit te gaan van sabotage. De groep Angry Birds Commando zegt verantwoordelijk te zijn. In een brief die werd gedeeld op het onlineplatform Indymedia omschrijft de groep zichzelf als een "anti-technologiebeweging" die "massa-uitsterving" wil voorkomen.

De links-extremistische groep eiste vorig jaar de verantwoordelijkheid op voor een sabotageaanslag op de spoorlijn tussen Düsseldorf en Duisburg. In januari zei de groep achter een mislukte sabotagepoging op een station vlak bij Düsseldorf te zitten.