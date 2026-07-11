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Opwinding over de struikelrok van Zara

Samenleving
door Désirée du Roy
zaterdag, 11 juli 2026 om 7:05
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De struikelrok van Zara is hét mode-item waar we deze zomer opgewonden over raken, maar vooral omdat je er spectaculair mee kunt onderuitgaan.

Wat is die ‘struikelrok’?

De zogenoemde struikelrok is eigenlijk een wijde, vloeiende broek of rok-achtige pants uit de zomercollectie van Zara, met extreem lange en flapperende pijpen. In TikTok-video’s en Reels zie je vrouwen er massaal mee struikelen, omdat de stof zich om enkels en schoenen wikkelt.f

Viral op TikTok en Instagram

De “horror-broek” of struikelrok is inmiddels een kleine internetsensatie: fashion-influencers testen hem voor de camera, vallen bijna, gieren het uit en zetten de beelden online. Het effect: hoe gevaarlijker het lijkt, hoe sneller het ding uitverkocht raakt, want wie wil er nou geen outfit-met-verhaal op het volgende terras in De Pijp?

Mode tussen glamour en gevaar

Zara positioneert de lange, zwierende modellen als dé chique zomertrend, ideaal voor over je bikini of naar een diner. Maar op straat blijken ze eerder een modieuze valkuil: elegant, Instagrammable, maar met een ingebouwde kans op een koprol op de stoep.

Waarom we er zo opgewonden van raken

We leven in een tijd waarin een rok niet alleen mooi hoeft te zijn, maar vooral klikbaar: hoe groter de kans op drama, hoe groter de kans op views. De struikelrok van Zara scoort precies daar: een beetje glamour, een snufje gevaar en een berg online aandacht – perfecte content voor je volgende blogbericht.

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