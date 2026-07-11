ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Slaat de bliksem sneller in op een dak met zonnepanelen?

Samenleving
door Gerard Driehuis
zaterdag, 11 juli 2026 om 6:36
176739807 m normal none
Er zijn steeds meer zonnepanelen en ook steeds vaker heftige onweders. Dus de vraag is aan de orde: slaat de bliksem sneller in op een dak met zonnepanelen?
Nee, zonnepanelen geven geen grotere kans op blikseminslag. Bliksem slaat normaal gesproken in op het hoogste punt en dat geldt ook voor zonnepanelen. Op een schuin dak is het in principe nooit een probleem. Op platte daken kunnen de zonnepanelen natuurlijk het hoogste punt zijn en dan zijn mogelijk extra maatregelen noodzakelijk. Een bliksemafleider kan dan een oplossing bieden
Bron(nen): VRT
loading

POPULAIR NIEUWS

Scherm­afbeelding 2026-07-06 om 07.49.45

De 10 schoonste landen van de wereld in 2026

Scherm­afbeelding 2026-07-10 om 06.40.01

In deze gemeenten mag je sinds vandaag géén water meer uit sloten halen — bekijk of jouw regio erbij zit

generated-image

Deze simpele tempo-truc maakt je dagelijkse wandeling ineens serieuze training

shutterstock_2748557679

Dit zijn de 13 gezondste landen met het meeste schone lucht

hitte-huurwoning-hero

Is je huurwoning ondragelijk heet? Sinds 1 juli kun je huurverlaging afdwingen — zo doe je dat

The-Terrace-Review_main4

Zo gevaarlijk is het om je tv in de tuin te gebruiken.

Loading