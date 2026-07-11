Reuters: schoonzoon Trump mogelijk opgelicht bij deal in Albanië

Jared Kushner, schoonzoon van de Amerikaanse president Donald Trump, is mogelijk opgelicht bij het kopen van grond in Albanië. Een in Miami gevestigde zakenman, die in Albanië wordt gezocht voor het witwassen van drugsgeld, wordt ervan verdacht eigendomsbewijzen te hebben vervalst van grond waarop Kushner een miljardenresort wil laten bouwen.

Dit meldt persbureau Reuters dat processtukken van Albanese autoriteiten heeft ingezien. De zakenman, Artur Shehu, ontkent alle beschuldigingen. Zijn advocaat bevestigde wel dat de Albanese justitie een arrestatiebevel tegen Shehu heeft uitgevaardigd.

In april verkocht Shehu een stuk land aan ontwikkelaars achter het resortproject waarbij Kushner betrokken is. Omwonenden betwisten Shehu's aanspraak op de grond echter al meer dan tien jaar via rechtszaken. Een aantal van hen heeft aan Reuters eigendomsbewijzen en belastinggegevens laten zien die volgens hen bewijzen dat zij de rechtmatige eigenaren van de grond zijn.