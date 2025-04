Duitse politie rolt internationaal kinderpornoplatform KidFlix op

MÜNCHEN (ANP) - De Duitse autoriteiten zeggen een streamingplatform met kinderporno te hebben opgerold. Op dat platform waren volgens de politie in Beieren ruim 91.000 filmpjes te zien en waren 190.000 geregistreerde gebruikers actief. Er zijn 1393 verdachten aangemerkt, zegt de politie. De server is vorige maand met hulp van de Nederlandse autoriteiten in beslag genomen.

De politie zegt het platform, dat KidFlix wordt genoemd, al sinds begin 2022 in beeld gehad te hebben. Gebruikers konden via een pagina op het dark web met crypto betalen om de beelden te bekijken. Gemiddeld verscheen iedere 3,5 uur een nieuwe video, aldus de politie. Justitie zegt dat in de operatie tegen het netwerk 38 landen een bijdrage hebben geleverd. Europol coördineerde.

Volgens de politie in Beieren hebben de Nederlandse autoriteiten geholpen om de sever van het platform in beslag te nemen. Daar stonden op dat moment 72.000 video's op. Op de website zou nu een bericht staan dat de website in beslag genomen is.