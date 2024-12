Duitse president ontbindt parlement, maakt verkiezingen mogelijk

BERLIJN (ANP/AFP/DPA) - De Duitse president Frank-Walter Steinmeier heeft het parlement (de Bondsdag) ontbonden. Daarmee maakt hij de weg vrij voor nieuwe verkiezingen.

Bondskanselier Olaf Scholz (SPD) had de Bondsdag eerder deze maand via een motie om vertrouwen gevraagd, nadat de coalitie van zijn SPD, de Groenen en de FDP in november na ongeveer drie jaar uiteen was gevallen. Scholz kreeg zoals verwacht geen meerderheid voor zijn motie.

Vervolgens vroeg Scholz Steinmeier om de Bondsdag te ontbinden om de weg vrij te maken voor nieuwe verkiezingen. Die worden gehouden op 23 februari.