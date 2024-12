Dit is het weerbericht voor de jaarwisseling (het is geen prettig plaatje)

Slecht nieuws voor vuurwerkliefhebbers en anderen die graag op pad gaan tijdens de jaarwisseling. Afgelopen jaar hielden we het al niet droog, en de kans is groot dat oud en nieuw dit jaar opnieuw onstuimig verloopt. Weeronline verwacht geregeld buien en een stevige wind. Erg koud wordt het niet, de temperatuur ligt tijdens de jaarwisseling tussen 4 en 8 graden.

Oudjaarsdag begint waarschijnlijk droog, maar in de loop van de dag wordt de kans op neerslag groter. In de avond gaat het vanuit het noordwesten op steeds meer plaatsen regenen, is de verwachting. Er staat daarbij een stevige zuidwestenwind. Tijdens de jaarwisseling is het vermoedelijk nat en onstuimig, al is er volgens het weerbureau nog een kleine kans dat het rustiger en droger blijft. "Maar voor vuurwerkliefhebbers zien de vooruitzichten er echter allesbehalve gunstig uit", aldus Weeronline.

Nieuwjaarsdag blijft het zacht en wisselvallig. De dagen daarna lijkt het kwik te gaan dalen en is er kans op winters weer. Voornamelijk in het binnenland kan het dan even wit worden.