Duitse rechercheurs waarschuwen voor Nederlands drugsgeweld

FRANKFURT (ANP/DPA) - Na een fel conflict tussen Duitse en Nederlandse drugsbendes over vermoedelijk 300 kilo cannabis in de omgeving van Keulen, waarschuwt de vakbond van Duitse rechercheurs BDK voor ernstige misdrijven, zoals aanvallen met explosieven en ontvoeringen. "Nederland moet een waarschuwing voor ons zijn", aldus BDK-kopstuk Oliver Huth in de Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung.

In Nederland zijn explosies voor huizen of bedrijven een veelgebruikt drukmiddel door drugsbendes, benadrukken Duitse media. Ondertussen constateert de Europese politieorganisatie Europol in Den Haag steeds meer georganiseerde misdaad in Europa. De bereidheid van criminele netwerken om geweld te gebruiken is een groeiend probleem, ook in Duitsland, aldus Europolchef Catherine De Bolle tegen het Duitse nieuwsblad Der Spiegel: "De georganiseerde misdaad rukt op. Elke zwakte wordt uitgebuit."

Volgens Europol zijn er 821 netwerken van zware criminelen in de Europese Unie. Deze bendes met meer dan 25.000 leden zijn zeer professioneel en gewetenloos, aldus de organisatie.