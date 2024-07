Berrettini houdt Tsitsipas uit finale tennistoernooi Gstaad

GSTAAD (ANP) - De Italiaanse tennisser Matteo Berrettini heeft de finale bereikt van het toernooi van Gstaad. Berrettini versloeg de Griek Stefanos Tsitsipas in twee sets: 7-6 (6) 7-5. Het was zijn eerste zege op de in Gstaad als eerste geplaatste Griek na vijf opeenvolgende nederlagen.

Berrettini (28) heeft veel last gehad van blessures nadat hij in mei 2022 zijn hoogste positie op de wereldranglijst (zesde) had bereikt.

Na het toernooi van Marrakech bereikte hij voor de tweede keer dit jaar een finale. Daarin neemt hij het zondag op tegen de Franse qualifier Quentin Halys, de nummer 192 van de wereld die de Duitser Jan-Lennard Struff in twee sets (6-3 7-6 (2)) versloeg. Voor de 27-jarige Halys wordt het zijn eerste finale op het hoogste niveau.