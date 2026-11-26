KEULEN (ANP/DPA) - Een Duitse rechtbank heeft een vrouw die als kind seksueel werd misbruikt door een priester een vergoeding van 550.000 euro toegekend. Dat is in Duitsland een recordbedrag in een misbruikzaak waarbij de katholieke kerk betrokken is.

Hiervoor was het hoogste bedrag 300.000 euro, aldus de rechtbank. De vrouw had van het aartsbisdom Keulen een bedrag van 830.000 euro geëist. Ze was in de jaren zeventig en tachtig misbruikt door de priester, die tevens haar pleegvader was. De man werd in 2022 veroordeeld tot twaalf jaar gevangenisstraf.

De rechtbank oordeelde destijds dat het aartsbisdom niet aansprakelijk kon worden gesteld voor de misdaden, omdat de priester "min of meer als privépersoon" had gehandeld. De vrouw ging in beroep. Een hogere rechtbank heeft haar nu gelijk gegeven. Die zei dat de dader het slachtoffer benaderde "onder het mom" van kerkelijk werk, toen zij nog niet zijn pleegdochter was.