Duitsland: dit jaar akkoord over terugkeercentrum asielzoekers

LUXEMBURG (ANP) - De Duitse minister van Binnenlandse Zaken Alexander Dobrindt verwacht later dit jaar een akkoord te sluiten over de komst van een terugkeercentrum voor afgewezen asielzoekers in een land buiten de EU. Dat zei hij voor het begin van een overleg met EU-ministers van migratie. Duitsland trekt hierin op met Nederland, Denemarken, Oostenrijk en Griekenland. Hij zei niet met welke landen gesprekken worden gevoerd.

"We maken op dit moment geen details bekend over met welke landen we voorbereidende gesprekken voeren. Dit is een gevoelige kwestie", zei Dobrindt. Algemeen wordt aangenomen dat de vijf landen in ieder geval met Rwanda en mogelijk ook met Oeganda gesprekken voeren.

"De overeenkomsten die worden gesloten, moeten ook op de lange termijn houdbaar zijn en de nodige gerechtelijke procedures en uitspraken doorstaan. Dat kost tijd", zei de Duitse minister.

De EU-ministers nemen donderdag een definitief besluit over de terugkeerregeling. Daarmee wordt de komst van terugkeercentra mogelijk.