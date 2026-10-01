Iraanse Revolutionaire Garde verheugd over vertrek VS uit Irak

TEHERAN (ANP/AFP) - De Iraanse Revolutionaire Garde (IRG) heeft verheugd gereageerd op de terugtrekking van de Amerikaanse krijgsmacht uit Irak. Er wordt gesproken van een "historische overwinning" en er is opgeroepen tot het vertrek van Amerikaanse troepen uit het hele Midden-Oosten.

Een door de Verenigde Staten geleide coalitie eindigde woensdag na ruim tien jaar haar missie in Irak. De coalitie werd in 2014 opgericht om Islamitische Staat (IS) te bestrijden. Die terroristische groepering werd in 2017 in Irak verslagen, maar coalitietroepen bleven actief tegen de restanten van IS. De VS trokken zich de afgelopen jaren geleidelijk terug.

De IRG stelt in een verklaring dat de VS de regio moeten verlaten en de verantwoordelijkheid voor de veiligheid moeten overlaten aan de landen zelf. "Twee decennia van bezetting hebben laten zien dat de Amerikaanse aanwezigheid geen veiligheid heeft gebracht, maar juist de bron was van onveiligheid, terrorisme en instabiliteit in West-Azië."