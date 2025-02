Radicale AfD grote winnaar, maar blijft op 20 procent steken

Duitsland heeft een ruk naar rechts gemaakt bij de parlementsverkiezingen. Grote winnaar is de radicaal-rechtse anti-immigratiepartij AfD, die de tweede partij wordt in de Bondsdag in Berlijn. De partij rekende op 20 procent, maar hoopte op meer. Dat is niet gebeurd. 80 procent van de Duitsers hebben gestemd voor democratie. De christendemocraten van CDU en CSU lossen de sociaaldemocratische SPD af als grootste fractie, blijkt uit een prognose van de zender ARD na sluiting van de stembureaus.

CDU-leider Friedrich Merz geldt als grootste kanshebber om Olaf Scholz (SPD) op te volgen als bondskanselier. De sociaaldemocraten hebben vermoedelijk hun slechtste resultaat ooit in de Bondsdag behaald met 16 procent. De CDU/CSU komt volgens de eerste prognose op 29 procent. De AfD verdubbelt bijna van ruim 10 naar bijna 20 procent.

De Groenen en de uiterst linkse Die Linke zitten beide ook duidelijk boven de kiesdrempel van 5 procent met respectievelijk 13,5 en 8,5 procent. De liberale FDP, die eind vorig jaar de regering van Scholz verliet, moet vrezen met 4,9 procent van de stemmen. Ook de nieuwe partij BSW, een afsplitsing van Die Linke, zou met 4,7 procent krap onder de drempel blijven.