SCHIEDAM (ANP) - Een minderjarige jongen is zondag zwaargewond geraakt door een steekpartij in Schiedam. "Hij is met spoed naar het ziekenhuis vervoerd", laat de politie weten. Een woordvoerster kon nog niet vertellen hoe oud het slachtoffer is en wat de aanleiding voor het geweld was.

De politie is nog op zoek naar de dader. De steekpartij gebeurde aan het einde van de middag aan de Fjorddal, aan de noordelijke rand van Schiedam.