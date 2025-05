Duitsland tegen Rubio: wij hebben geleerd van ons verleden

BERLIJN (ANP) - Het Duitse ministerie van Buitenlandse Zaken heeft op X stevig uitgehaald naar de Amerikaanse buitenlandminister Marco Rubio. Die uitte vrijdag kritiek op het bestempelen van de Duitse partij Alternative für Deutschland (AfD) als een extremistische organisatie. "We hebben door onze geschiedenis geleerd dat rechts-extremisme moet worden tegengehouden", reageerde het Duitse ministerie op dat bericht van Rubio.

De Amerikaanse minister noemde het Duitse AfD-besluit, dat de inlichtingendienst van het land meer bevoegdheden geeft om de partij in de gaten te houden, "vermomde tirannie".

Dat liet het Duitse ministerie dus niet over zijn kant gaan. Het schrijft in zijn reactie op het bericht van Rubio op X ook: "Dit is democratie. Deze beslissing is het resultaat van een grondig en onafhankelijk onderzoek ter bescherming van onze Grondwet en de rechtsstaat. Onafhankelijke rechtbanken zullen het laatste woord hebben."