Vance: Duitsland herbouwt 'Berlijnse Muur' met maatregelen AfD

WASHINGTON (ANP/AFP) - De Amerikaanse vicepresident J.D. Vance beschuldigt Duitsland ervan de "Berlijnse Muur" te herbouwen door de partij Alternative für Deutschland (AfD) sinds vrijdag als extremistische organisatie te bestempelen. Dat besluit geeft de Duitse inlichtingendienst meer bevoegdheden om de partij in de gaten te houden.

"Het Westen heeft gezamenlijk de Berlijnse Muur afgebroken. En nu is hij herbouwd - niet door de Sovjets of de Russen, maar door het Duitse establishment", stelt Vance op X.

De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Marco Rubio noemde de Duitse beslissing eerder al "vermomde tirannie".

Toen Vance in februari op bezoek was in München, had hij een ontmoeting met AfD-leider Alice Weidel. Ook spraken hij, de Amerikaanse president Donald Trump en Trump-adviseur Elon Musk in het verleden regelmatig hun steun uit voor de AfD.