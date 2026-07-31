ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Duitsland verlengt grenscontroles in reactie op situatie in Ceuta

Samenleving
door anp
vrijdag, 31 juli 2026 om 17:26
anp310726140 1
BERLIJN (ANP/DPA) - Duitsland gaat de eerder ingevoerde grenscontroles tot na september verlengen, maakte minister van Binnenlandse Zaken Alexander Dobrindt bekend. Hij deed dat in reactie op de situatie in Ceuta, een Spaanse exclave bij Marokko die tienduizenden migranten via zee wisten te bereiken.
De Duitse grenzen zouden in september weer volledig opengaan, nadat in 2024 grenscontroles werden ingevoerd. Wanneer dat alsnog moet gebeuren, maakte Dobrindt niet bekend.
Binnen landen die zich hebben aangesloten bij het Schengenverdrag moet in principe vrij kunnen worden gereisd, maar in bijzondere omstandigheden mogen landen daarvan afwijken. Duitsland deed dat eerder omdat te veel mensen illegaal het land zouden betreden. Die maatregel werd ondanks kritiek al drie keer eerder verlengd. Volgens Dobrindt moeten de grenscontroles worden verlengd om het eerdere succes te behouden.
loading

POPULAIR NIEUWS

shutterstock_2057930843

Simpele en betaalbare verkoeling: een dubbeltje per nacht volstaat

155492169_m

Zegt jouw kind thuis ook steeds deze twee 'onbeleefde' woorden? Dan is er waarschijnlijk iets anders aan de hand

doorstromingscrisis-hero

Waarom jij geen huis kunt vinden? Omdat een 70-jarige er niet weg kan — zoveel kost de doorstromingscrisis je

generated-image

In deze provincie werd je huis bijna 8% duurder — in Amsterdam nog geen procent: zo groot zijn de regionale verschillen

anp310726007 1

Trump krabbelt terug over beloftes aan Oekraïne over Patriots

generated-image (1)

Eén nepnetwerk in het hotel en je Google-account is niet meer van jou

Loading