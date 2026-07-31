Duitsland verlengt grenscontroles in reactie op situatie in Ceuta

BERLIJN (ANP/DPA) - Duitsland gaat de eerder ingevoerde grenscontroles tot na september verlengen, maakte minister van Binnenlandse Zaken Alexander Dobrindt bekend. Hij deed dat in reactie op de situatie in Ceuta, een Spaanse exclave bij Marokko die tienduizenden migranten via zee wisten te bereiken.

De Duitse grenzen zouden in september weer volledig opengaan, nadat in 2024 grenscontroles werden ingevoerd. Wanneer dat alsnog moet gebeuren, maakte Dobrindt niet bekend.

Binnen landen die zich hebben aangesloten bij het Schengenverdrag moet in principe vrij kunnen worden gereisd, maar in bijzondere omstandigheden mogen landen daarvan afwijken. Duitsland deed dat eerder omdat te veel mensen illegaal het land zouden betreden. Die maatregel werd ondanks kritiek al drie keer eerder verlengd. Volgens Dobrindt moeten de grenscontroles worden verlengd om het eerdere succes te behouden.