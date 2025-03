Duizenden betogers bij onderwijsprotest in Amsterdam

AMSTERDAM (ANP) - Enkele duizenden mensen demonstreren maandag in Amsterdam tegen de aangekondigde bezuinigingen op het onderwijs. De betogers lopen van het Roeterseiland naar de Dam. Het protest van medewerkers, studenten en bestuurders van de Universiteit van Amsterdam (UvA) en de Hogeschool van Amsterdam (HvA) is de vierde dag van de landelijke estafettestaking. De sfeer is gemoedelijk, ziet een ANP-verslaggever.

De voorste demonstranten dragen een spandoek met de tekst 'Kabinet sloopt hoger onderwijs'. Mensen dragen vlaggen van vakbond FNV en van de Algemene Onderwijsbond. Ook zijn er Palestijnse vlaggen te zien. Op sommige borden staan boodschappen als 'Books Not Bombs', 'Fund Education Not Occupation' en 'Investeer in kennis, niet in kanonnen'. Enkele deelnemers delen flyers uit waarop de bezuinigingen op het onderwijs worden gekoppeld aan de verhoogde uitgaven aan defensie, bijvoorbeeld door Israëlische wapens te kopen.

Op de Dam staat een podium. Het is de bedoeling dat onder anderen protestleider Rens Bod van WOinActie en de bestuursvoorzitters Edith Hooge (UvA) en Jopie Nooren (HvA) de demonstranten toespreken.

Forse bezuiniging

Het kabinet wil, met steun van een deel van de oppositie, ruim 1,2 miljard euro bezuinigen op het onderwijs. Ongeveer de helft daarvan zou voor rekening van universiteiten en hogescholen moeten komen. Het hoger onderwijs houdt daarom een estafettestaking. Die begon vorige week in Leiden en Den Haag. Daarna waren er protesten in Utrecht, Nijmegen en Arnhem. Op dinsdag is er een actie in Groningen.

Later in maart en april zijn er ook protesten bij universiteiten en hogescholen in Enschede, Rotterdam, Tilburg, Wageningen en Maastricht. Het is nog niet bekend wanneer de stakingen in Delft, Eindhoven, Middelburg en Heerlen zijn. De estafette wordt waarschijnlijk afgesloten met een landelijk protest.