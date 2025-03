Rijksdienst kijkt naar hergebruik restanten Wilhelminatoren

VALKENBURG (ANP) - Een team van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) kijkt wat er nog te redden is van de ingestorte Wilhelminatoren in Valkenburg. "De toren heeft heel veel emotionele waarde en we horen vanuit de gemeente zeker de roep hem na te maken", zegt Marjorie Verhoek, verantwoordelijk voor het incidententeam.

De RCE heeft sinds het instorten van de uitkijktoren, een 30 meter hoog rijksmonument, "intensief contact" met de gemeente. Maandag kijkt het team volgens Verhoek ter plekke wat er nog mogelijk is met de resten die er nu liggen en of die kunnen worden veiliggesteld voor hergebruik. "Bij herbouw is het van belang dat er een exacte kopie wordt gemaakt."

Het regiohoofd van de RCE heeft al wel gezien dat de toren "heel erg hard is ingestort". "Het is heel heftig. Misschien kunnen we de resten gebruiken om goed de details te bekijken, maar we zien ook nog dat er stukken staan. De vraag is alleen hoe veilig die nog zijn."

Volgens Verhoek bestaan er wel tekeningen van de toren, die waren meegestuurd bij een eerdere aanvraag voor een vergunning voor onderhoud.