Duizenden demonstreren in Berlijn tegen oorlog in Gaza

BERLIJN (ANP/DPA/AFP) - In Berlijn hebben duizenden mensen gedemonstreerd tegen de oorlog in Gaza. Onder de leus "Stop de genocide in Gaza" trokken volgens de politie ongeveer 12.000 mensen naar de Brandenburger Tor. De organisatoren schatten het aantal deelnemers op ongeveer 20.000.

Veel mensen liepen met vlaggen met de vredesduif en sommigen scandeerden de leus "Free Palestine". Mensen droegen posters waarop vrede en onderhandelingen in plaats van wapenleveringen werden geëist. Het protest verliep volgens de politie grotendeels zonder incidenten.

Politica Sahra Wagenknecht, oprichter van de links-populistische Bündnis Sahra Wagenknecht (BSW), was medeorganisator van de demonstratie. "Niets rechtvaardigt de moord en bombardementen op de bevolking van Gaza", sprak zij.

Duitsland is een belangrijke bondgenoot van Israël, maar er klinkt steeds meer kritiek vanuit Berlijn op Israëls campagne in Gaza. In augustus werd de export naar Israël van wapens voor gebruik in Gaza opgeschort.