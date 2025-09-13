ECONOMIE
Bob Vylan roept opnieuw 'Dood aan IDF' tijdens optreden Paradiso

Samenleving
door anp
zaterdag, 13 september 2025 om 23:48
anp130925148 1
AMSTERDAM (ANP) - De rapgroep Bob Vylan heeft tijdens hun optreden in Paradiso zaterdag de leus "Dood aan de IDF" herhaald. De IDF is het Israëlische leger, dat grootschalige aanvallen uitvoert op de Gazastrook. Op filmpjes op sociale media is te zien dat zanger Bobby Vylan aan het publiek vraagt wat ze willen horen. Vervolgens roept hij "Dood, dood aan de IDF" onder luid gejuich van het publiek. Op het podium is daarnaast een Palestijnse vlag te zien.
De hiphopgroep riep ook om de dood van het Israëlische leger tijdens hun optreden op het Britse festival Glastonbury afgelopen juni. De organisator veroordeelde het optreden en de BBC zei in een statement te betreuren dat de livestream van de show niet werd gestopt.
In juli werd bekend dat de groep een eigen show kreeg op het Amsterdamse podium. Over de leus zei Paradiso destijds: "Die woorden zijn niet de onze, maar we erkennen het recht op verontwaardiging over oorlog en massaal menselijk leed. Zulke thema's horen in onze ogen ook thuis in het publieke debat en op het podium", aldus de Amsterdamse concertzaal.
