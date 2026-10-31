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Duizenden Fransen bij 'halloweenprotest'

Samenleving
door anp
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PARIJS (ANP/AFP) - Duizenden mensen zijn zaterdag de straat opgegaan in Frankrijk om te demonstreren. Volgens het ministerie van Binnenlandse Zaken gaat het tot dusver om 15.000 mensen verspreid door het land en is de situatie "over het algemeen rustig".
Vanwege Halloween is een deel van de demonstranten verkleed. Bij een protest in Parijs waren leuzen te lezen als "verkleed als een boze burger voor Halloween".
Rond 14.00 uur had de politie 27 arrestaties verricht. Bij de protesten van vorige week zaterdag waren dat er rond die tijd al 217. De demonstraties van deze zaterdag zijn tot dusver vele malen kleiner dan die in de afgelopen twee weekenden.
Er zijn al wekenlang protesten in Frankrijk, onder meer uit onvrede over de staat van het onderwijs en de stijgende levenskosten. De demonstraties van twee weken geleden liepen in veel plaatsen uit op grootschalige rellen en plunderingen. De regering zet daarom 70.000 agenten in om geweldsincidenten te voorkomen.
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