Salaris stewardess 2026: wat betalen KLM, Transavia en TUI?

Werken boven de wolken, maar wat staat er onderaan de loonstrook? Een beginnende stewardess of steward verdient bij KLM, Transavia en TUI fly Nederland in 2026 ongeveer €2.650 tot €3.000 bruto per maand op fulltimebasis. Het verschil zit niet alleen in het startsalaris: ervaring, promotie, contractomvang en aanvullende vergoedingen bepalen het totale pakket.

Van beginner tot purser: dit zijn de salarissen

Onderstaande bedragen zijn bruto per maand, afgerond op hele euro’s, bij een volledig dienstverband. Het eindsalaris is het maximum van de gewone cabin-attendantschaal, niet het salaris dat iedereen automatisch bereikt.

Maatschappij Instapsalaris Maximum cabin attendant Hoogste leidinggevende schaal KLM €2.997 €4.682 €8.135, senior purser Transavia €2.679 €3.214 €4.846, purser Airbus TUI fly Nederland €2.648 €2.982 €5.532, purser Boeing 787

Peildatum: 30 oktober 2026. KLM: bedragen vanaf juli, voor de salarisregeling bij indiensttreding vanaf 28 augustus 2014. Transavia: gepubliceerde tabel vanaf januari; de afzonderlijke CA2-Airbusschaal loopt tot €3.279. TUI: bedragen vanaf juni.

Vakantiegeld, afzonderlijk uitgekeerde eindejaarsuitkeringen, winstdeling en onkostenvergoedingen staan buiten de tabel. Let op: bij Transavia is een component van 3,18% eindejaarsuitkering al in het maandsalaris verwerkt.

Bij TUI stijgt de gewone cabin-attendantschaal op 1 december 2026 naar €2.688 tot €3.027. De hoogste bedragen in de laatste kolom vereisen promotie én doorgroei binnen die hogere schaal.

Meer vlieguren betekenen niet automatisch meer loon

Een stewardess wordt bij deze maatschappijen niet simpelweg per uur in de lucht betaald. Het vaste loon volgt de salarisschaal en contractomvang; bij een TUI-jaarurencontract wordt het jaarsalaris zelfs gelijkmatig over twaalf maanden verdeeld, los van de feitelijk gewerkte uren per maand.

Het rooster kan wél invloed hebben op variabele inkomsten. Denk aan vergoedingen voor extra inzet, verblijf buiten de standplaats en provisie op boordverkopen. Meer vliegen is dus niet hetzelfde als een evenredig hoger basissalaris.

Onregelmatigheid: geen automatische bonus op iedere nachtvlucht

Tel niet zomaar een vaste onregelmatigheidstoeslag boven op ieder genoemd bedrag. De compensatie verschilt per cao en kan ook uit vrije tijd of andere roosterafspraken bestaan.

Bij TUI kunnen bepaalde roosterwijzigingen bijvoorbeeld compensatie opleveren. Bij KLM is compensatie voor onregelmatige werktijden mede in tijd en andere arbeidsvoorwaarden verwerkt. Vraag bij een aanbod daarom welke toeslagen werkelijk afzonderlijk worden betaald.

Daggeld is geen gratis extra salaris

Bij verblijf buiten de standplaats kan cabinepersoneel daggeld ontvangen voor maaltijden en andere uitgaven onderweg. Het bedrag hangt af van bestemming en verblijfsduur; verstrekte maaltijden kunnen de vergoeding beïnvloeden.

Zie het daarom als geld voor onderweg, niet als gegarandeerde loonbonus. Wie daggeld volledig als besteedbaar salaris meetelt, vergeet de kosten waarvoor het bedoeld is.

Winstdeling: welkom, maar niet gegarandeerd

Winstdeling kan het jaarinkomen verhogen, maar kan ook uitblijven. Begroot je vaste lasten daarom niet op een verwachte winstuitkering.

Vaste uitkeringen zijn iets anders. KLM kent 8% vakantiegeld en 8,33% eindejaarsuitkering; Transavia kent voor cabin attendants naast het al verwerkte deel nog 5,15% eindejaarsuitkering. Vergelijk dus het hele jaarpakket, niet alleen het maandbedrag.

FAQ: veelgestelde vragen over het salaris

Zijn deze bedragen netto? Nee, het zijn bruto schaalsalarissen. Daggeld en onkostenvergoedingen moet je daarvan onderscheiden.

Verdient iedere ervaren KLM-stewardess ruim €8.000? Nee, dat bedrag hoort bij de hoogste senior-purserschaal. Het maximum voor een gewone cabin attendant in de hier gebruikte regeling ligt rond €4.682.

Is intercontinentaal vliegen automatisch lucratiever? Niet in het vaste salaris. Buitenlandse verblijven kunnen wel extra daggeld opleveren, maar dat blijft een kostenvergoeding.

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