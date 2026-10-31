De afgelopen weken bleef de verwarming vaak uit, maar volgende week slaat de ketel weer echt aan. Het KNMI gaf op 27 oktober voor dinsdag 3 tot en met dinsdag 10 november 60 tot 90 procent kans op rustig, droog en vrij koud herfstweer met zonnige perioden. In zijn nieuwste vooruitblik verwacht het instituut langzaam dalende temperaturen en vanaf dinsdag steeds meer zon. Voor woensdag 4 november staat in de KNMI-app een maximum van 10 graden en een minimum van 4 graden.

Zo'n week in november kost een gemiddeld huishouden bijna twee keer zoveel gas als een week in oktober.

Ruim 28 kuub in één novemberweek

Energieleverancier DELTA verdeelt het jaarverbruik over de maanden. Oktober is goed voor 6,7 procent van het jaarverbruik, november voor 12,2 procent. Wij rekenen met een huishouden dat 1.000 kuub per jaar verbruikt, het voorbeeld dat vergelijkingssite Keuze.nl ook hanteert. Dat huishouden stookt in november zo'n 122 kuub, ofwel ruim 28 kuub per week. Een week in oktober komt uit op ongeveer 15 kuub.

Volgende week kan het verbruik zelfs iets hoger uitvallen. Volgens Weer.nl haalt de temperatuur overdag niet overal meer de dubbele cijfers. Dat ligt iets onder wat normaal is voor begin november: zo'n 10 tot 12 graden. In het oosten is er kans op de eerste nachtvorst. Welke klussen je daarvoor buiten nog moet doen, lees je in ons eerdere stuk over de nachtvorst

Wat die 28 kuub kost per contract

Wat je die week betaalt, hangt af van je contract. Voor een nieuw vast jaarcontract betaalde een gemiddeld huishouden eind september volgens Keuze.nl nog €1,71 per kuub. Op 28 oktober was dat €1,90. Dezelfde dag steeg de prijs op de Europese gasbeurs volgens Keuze.nl naar €100 per megawattuur. Een week van 28 kuub kost dan:

Vast contract van begin dit jaar, bijvoorbeeld Mega voor €1,184 per kuub: ruim €33.

Gemiddeld nieuw vast jaarcontract (€1,90): ruim €53.

Dynamisch contract tegen het tarief van €1,95 uit ons eerdere stuk: bijna €55.

Variabel bij Eneco (€2,010): ruim €56.

Eenjarig vast bij Mega, sinds 30 oktober €2,119: ruim €59.

Heb je een vast contract dat nog loopt, dan blijft je tarief staan tot het einde van de looptijd. Bij een variabel of dynamisch contract betaal je de hogere prijs nu al. Keuze.nl meldde op 28 oktober dat dynamisch gas die dag zelfs duurder was dan een gemiddeld vast jaarcontract.

Tussen een oud en een nieuw vast contract zit in deze ene koude week al ruim €20 verschil.

Welke instelling scheelt het meest?

Er zijn drie instellingen waar je zelf aan kunt draaien. Dit leveren ze volgens de beschikbare cijfers per jaar op:

Thermostaat overdag een graad lager: zo'n 125 kuub, volgens Kenniscentrum Duurzaam Leven (voorheen Milieu Centraal) in de ANWB Kampioen.

Lagere watertemperatuur op de cv-ketel: 50 tot 100 kuub, volgens de Consumentenbond.

Thermostaat 's nachts op 15 graden: ongeveer €60 bij Milieu Centraals gasprijs van €1,37, omgerekend zo'n 44 kuub.

De graad overdag wint dus. Lang werd daarvoor 6 tot 7 procent besparing per graad genoemd, maar Simone Tresoor van het kenniscentrum noemt nu ongeveer 10 procent. Volgens haar verklaart het verschil tussen 20 graden binnen en gemiddeld 7 graden buiten de oude vuistregel. 'Maar 's nachts staat de verwarming lager, en dan kom je in de praktijk hoger uit.' Het kenniscentrum rekende die 125 kuub om naar €170 per jaar. Bij €1,90 per kuub is dat bijna €238.

Voor volgende week betekent dat: met 10 procent van 28 kuub bespaar je bijna 3 kuub, ruim €5 bij een nieuw vast contract. Volgens Milieu Centraal is 19 graden of lager warm genoeg als je thuis bent, met warme kleren aan. Wat één graad lager oplevert bij verschillende woningen, berekenden we eerder in De verwarming één graad lager: hoeveel scheelt dat op jouw rekening?

Cv-ketel lager: begin met 60 graden

De ketelstand vraagt geen comfort van je, maar levert minder op dan de thermostaat. Het gaat om de temperatuur van het water dat naar je radiatoren gaat, niet om de stand van de thermostaat. Bij veel ketels staat die volgens Vattenfall nog op 80 of zelfs 90 graden. Hoe lager die temperatuur, hoe zuiniger een hr-ketel werkt. De Consumentenbond ziet de grootste winst bij huishoudens met een aan-uitthermostaat. Hoe dit samenhangt met een ventilator onder je radiator, lees je in ons stuk over het radiatorkastje

Volgens Milieu Centraal is 50 of 60 graden in een redelijk tot goed geïsoleerd huis vaak genoeg. Het advies is om dat stap voor stap te testen, het liefst tijdens vorst, met twee nachten onder min 5 graden. Zo koud wordt het volgende week waarschijnlijk niet. Zet de ketel daarom eerst op 60 graden en kijk na een paar koude dagen of elke kamer nog warm wordt. Natuur & Milieu raadt aan om de temperatuur weer in stapjes te verhogen als een kamer koud blijft.

Verander alleen de instelling met het radiatorsymbool, niet die voor warm water.

Het tapwater moet altijd 60 graden of warmer blijven, vanwege het risico op legionella.

Met lager ketelwater warmt je huis langzamer op. Zet de thermostaat 's nachts dan niet te ver terug.

Zet de radiatoren in de kamers die je normaal verwarmt helemaal open, zodat de ketel zijn warmte kwijt kan.

Wat de rekensom niet zegt

Milieu Centraal rekent met een voorbeeldwoning: een matig geïsoleerd hoekhuis uit 1970 met een cv-ketel en twee bewoners. In een groter of slechter geïsoleerd huis bespaar je meer, in een klein, goed geïsoleerd huis minder. De verdeling over de maanden is ook een gemiddelde, en de ene november is kouder dan de andere. Wil je weten wat jouw eerste koude week kost? Noteer maandagavond de stand van je gasmeter en kijk een week later opnieuw. Vermenigvuldig het verschil met je eigen prijs per kuub.