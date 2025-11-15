Duizenden lopen Global Climate March in COP-gaststad Belém

BELÉM (ANP/DPA/AFP) - In Belém zijn duizenden demonstranten de straat opgegaan om hun zorgen te uiten over klimaatverandering. De Braziliaanse stad is dit jaar gastheer van de COP30, de jaarlijkse klimaattop van de Verenigde Naties. Om die reden zijn duizenden mensen op dit moment in Belém, waar de COP30 de tweede week ingaat.

Een Braziliaanse betoger zei te hopen dat de inheemse stem "vanuit de Amazone" gehoord wordt en eist resultaten van de COP30. "We zijn getuige van een slachtpartij nu onze bossen worden vernietigd."

De Global Climate March trekt zo'n 4,5 kilometer door de Braziliaanse stad, maar passeert de conferentielocatie van de COP30 niet. Daar staan vanwege de aangekondigde demonstratie ordediensten en versperringen, sommige voorzien van prikkeldraad. Conferentiegangers werd verzocht vroeg te komen vanwege mogelijke verkeershinder.