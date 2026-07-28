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Duizenden mensen bijeen in Amsterdam na aanslag Pride Berlijn

Samenleving
door anp
dinsdag, 28 juli 2026 om 20:53
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AMSTERDAM (ANP) - Bij het Homomonument in Amsterdam zijn dinsdagavond enkele duizenden mensen samengekomen om stil te staan bij de slachtoffers van de aanslag op de Pride in Berlijn afgelopen zaterdag. Daarbij kwam een vrouw om het leven en raakten tientallen mensen gewond.
De bijeenkomst begon om 20.00 uur met een minuut stilte. Daarna kwamen verschillende sprekers aan het woord, onder wie de Amsterdamse burgemeester Femke Halsema en COC-voorzitter Myrtille Danse. Het influencerstel Karl en Daan, dat zaterdag bij de Pride in Berlijn was, deelde aangeslagen wat ze die avond hadden meegemaakt. Ook staatssecretaris Judith Tielen was aanwezig, evenals meerdere Amsterdamse wethouders en vertegenwoordiging van de Duitse ambassade.
Na de toespraken legden de sprekers bloemen bij de waterdriehoek, waarna alle aanwezigen ook een bloem konden neerleggen. Veel mensen hadden gehoor gegeven aan de organisatie om die mee te nemen. Ook werden er kaarsjes aangestoken.
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