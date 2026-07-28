Advocaat: cliënt gestoken in PI door man die eerder Kamil E. stak

GRAVE (ANP) - Een gevangene van de penitentiaire inrichting is vrijdag in het Noord-Brabantse Grave meermaals gestoken door een medegevangene. Dat zegt de advocaat van het slachtoffer desgevraagd. De dader is volgens hem de man die eerder Kamil E., chauffeur bij de moord op Peter R. de Vries, gestoken zou hebben in de PI Roermond.

Volgens advocaat Mark Nillesen was de dader overgeplaatst vanuit Roermond. Tijdens het koken zou de dader om een aardappelschilmesje hebben gevraagd aan personeel van de gevangenis, en dat hebben gekregen. Even later sneed hij in de nek van de cliënt van Nillesen en stak hij hem in zijn achterhoofd en rug, aldus de advocaat. Het slachtoffer overleefde de aanval en moest naar het ziekenhuis.

Volgens Nillesen gaat het om dezelfde gevangene die in april Kamil E. met een vork stak in de PI Roermond. Volgens de advocaat van E. verkeerde de dader toen in een psychisch verwarde toestand.

De Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) zegt later met een reactie te komen.