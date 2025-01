Duizenden mensen doen mee aan Dry January: een maand geen alcohol

DEN HAAG (ANP) - Met het nieuwe jaar begint woensdag ook weer Dry January. Het is een maand waarin wereldwijd mensen zich voornemen om de hele maand geen alcohol te drinken. In Nederland doen mensen dan vaak mee aan de campagne IkPas. Duizenden mensen hebben zich al aangemeld, laat een woordvoerder weten.

"Gemiddeld zien we dat 25 procent van de Nederlanders een alcoholpauze inlast", zegt een woordvoerder van IkPas. "Maar niet iedereen schrijft zich bij ons in." IkPas is een campagne om bewustzijn te creëren over de gewoonte om alcohol te drinken. Mensen kunnen het hele jaar besluiten een tijd 'te passen' voor alcohol.

Dan zijn er ook nog mensen die besluiten om minder te drinken in januari, vertelt de woordvoerder. Soms wordt dat ook wel 'Damp January' genoemd, wat letterlijk vertaald neerkomt op een 'vochtige januari'. "Het belangrijkste is bewust bezig zijn met de rol van alcohol in je leven", vindt de zegsvrouw. "We juichen alle vormen van minder alcohol drinken toe. Wel zeggen we dat je de meeste gezondheidseffecten zult merken bij een volledige maand niet drinken."

Dry January is ontstaan in het Verenigd Koninkrijk. Het idee is dat deelnemers kunnen ervaren wat een maand geen alcohol met ze doet. Zo stelt IkPas dat mensen vaak beter slapen, zich energieker voelen en gewicht verliezen. Ook zeggen deelnemers zich mentaal scherper en fitter te voelen.