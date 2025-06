Duterte vraagt ICC om tijdelijke vrijlating vanwege hoge leeftijd

DEN HAAG (ANP/RTR) - De Filipijnse oud-president Rodrigo Duterte heeft het Internationaal Strafhof (ICC) verzocht om tijdelijke vrijlating in een ander land. Hij zit nu in een detentiecentrum in Scheveningen, maar stelt dat hij vanwege zijn hoge leeftijd (80 jaar) voorwaardelijk vrij zou moeten komen. Duterte belooft niet te vluchten.

Het ICC in Den Haag vervolgt Duterte voor misdaden tegen de menselijkheid om zijn harde aanpak van drugscriminaliteit in zijn eigen land. Daar is hij nog wel populair onder een deel van de bevolking. Vorige maand werd hij nog verkozen tot burgemeester van Davao City.

Volgens de oud-president is er een derde land, dus niet de Filipijnen of Nederland, bereid om hem toe te laten. Het is niet bekend om welk land het gaat. Volgens zijn advocaat is er geen vluchtrisico en zou hij ook geen misdaden plegen.

De aanklagers van het strafhof hebben nog niet gereageerd op het verzoek.