Israëlische buitenlandse missies gesloten na aanval op Iran

BERLIJN/STOCKHOLM (ANP/RTR/AFP) - Meerdere Israëlische ambassades en consulaten melden voor onbepaalde tijd hun deuren te sluiten na de nachtelijke Israëlische aanval op Iran. Onder meer de ambassades in Berlijn en Stockholm zijn gesloten en roepen op hun websites Israëlische burgers in het buitenland op voorzichtig te zijn en geen Israëlische symbolen te tonen.

De Israëlische premier Benjamin Netanyahu zei na overleg met de Duitse bondskanselier Friedrich Merz vrijdag dat Duitsland de beveiliging bij Israëlische en Joodse locaties verscherpt. In de Zweedse hoofdstad Stockholm is de beveiliging bij de belangrijkste synagoge in de stad verscherpt, meldt persbureau Reuters.

De Israëlische ambassade in Den Haag was vrijdag niet bereikbaar voor commentaar.