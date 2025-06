Zeldzame zwarte ijsberg gaat viraal: waar kijken we naar?

Een IJslandse visser kreeg onlangs een spectaculair natuurfenomeen voor zijn lens: een pikzwarte ijsberg, drijvend in de Labradorzee ten oosten van Canada. Het unieke verschijnsel werd midden mei vastgelegd door Hallur Antoniussen, aan boord van de vissersboot Saputi. “Ik heb wel vaker ijsbergen gezien met wat stenen erin”, vertelt hij aan CBC Radio. “Maar deze… deze is compleet zwart. En hij is bijna diamantvormig.”

Antoniussen plaatste de beelden op sociale media, waar ze al snel viraal gingen. En terecht: een zwarte ijsberg zie je zelden. Wie aan een ijsberg denkt, stelt zich meestal een wit of lichtblauw kolossaal brok ijs voor – koud, glinsterend, bijna sprookjesachtig. Maar ijs kan, onder bepaalde omstandigheden, ook donker worden.

Hoe ontstaat een zwarte ijsberg?

Witte ijsbergen danken hun kleur aan talloze minuscule luchtbelletjes die het zonlicht verstrooien. Naarmate het ijs ouder wordt, verdwijnt die lucht: het ijs wordt samengedrukt en steeds doorzichtiger. Dit kan leiden tot een diepblauwe gloed. Soms raakt het ijs echter vermengd met andere stoffen, zoals ijzeroxiden (die groenige tinten veroorzaken) of – zoals vermoedelijk bij Antoniussen’s ijsberg – donker puin.

Volgens glacioloog Lev Tarasov van de Memorial University in Canada is de zwarte ijsberg mogelijk een eeuwenoud stuk gletsjer dat van het land afbrak en in zee belandde. “Gletsjers schuren tijdens hun tocht naar de oceaan over de bodem en nemen onderweg aarde en stenen mee. Als dit puin diep in het ijs terechtkomt, en dat ijs vervolgens afbreekt, krijg je dit soort donkere ijsbergen”, legt hij uit.

Dat de ijsberg zo perfect zwart is, wijst erop dat het ijs al heel lang bestaat, misschien wel tussen de duizend en honderdduizend jaar. Een andere, meer spectaculaire theorie: het zou kunnen dat de zwarte kleur afkomstig is van vulkanisch roet of zelfs van de inslag van een meteoriet.

Zonder fysiek onderzoek is het onmogelijk om de exacte oorsprong van deze bijzondere ijsberg vast te stellen. En aangezien hij inmiddels waarschijnlijk weer is opgelost of verder is afgedreven, blijft het een mysterie.