Dwangsom politie om problemen communicatiesysteem C2000 verlengd

DEN HAAG (ANP) - De Nederlandse Arbeidsinspectie heeft de dwangsom voor de politie verlengd die in november vorig jaar werd opgelegd vanwege het slecht functionerende communicatiesysteem C2000. Dat bevestigde een woordvoerder van de toezichthouder vrijdag na berichtgeving van NU.nl. De inspectie ziet dat de politie de problemen aanpakt en geeft daarom meer tijd om aan de gestelde eisen te voldoen.

Met de dwangsom wil de toezichthouder afdwingen dat de politie maatregelen neemt om de veiligheid van medewerkers te waarborgen bij haperingen van het communicatiesysteem. De oorspronkelijke einddatum van 21 februari is verschoven naar 7 juni. Het bedrag van 325.000 euro kan elke twee maanden oplopen tot een maximum van bijna 1 miljoen euro.

In 2023 constateerde de inspectie dat politiemensen in bepaalde gebieden niet kunnen communiceren met het C2000-systeem en dat het in grote crisissituaties overbelast raakte. Intussen ligt er een voorstel over hoe te handelen op het moment dat het communicatiesysteem te wensen overlaat, meldt de toezichthouder. "De scenario's moeten nu worden geïmplementeerd in het dagelijkse werk van politiemensen."

'Vinger aan de pols'

De inspectie houdt een "vinger aan de pols" of dit daadwerkelijk gebeurt, onder meer door regelmatig overleg te hebben en controles uit te voeren. Als de politie begin juni toch niet aan de eisen voldoet, wordt de dwangsom alsnog geïnd.

De woordvoerder legt uit dat het bij een dwangsom om maatwerk gaat, door constant te kijken waarmee het meeste effect wordt bereikt. Nu de inspectie bijvoorbeeld ziet dat de politie vooruitgang boekt wil ze dat dit wordt doorgezet, vandaar dat is besloten om de dwangsom te verlengen. Maar in andere gevallen kan het ook zo zijn dat de problemen nog altijd zo groot zijn dat er een nieuwe dwangsom wordt opgelegd.