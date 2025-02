Ruzie met Angela? Victor Reinier weg bij Flikken Maastricht na klachten over gedrag

Victor Reinier keert in het twintigste seizoen van de AVROTROS-serie Flikken Maastricht niet terug als personage Floris Wolfs. Dat meldt producent Hollands Licht na berichtgeving van RTL Boulevard. Bij Hollands Licht waren klachten binnengekomen over de werksfeer op de set en het gedrag van Reinier. Omroep AVROTROS "betreurt" de situatie rond het vertrek van Victor Reinier bij de serie Flikken Maastricht.

Victor heeft ruzie met medehoofdrolspeler Angela Schijf, meldde het Vlaamse blad Dag Allemaal vorige week. “Net als Tygo Gernandt zou Victor het namelijk behoorlijk bont hebben gemaakt op de set. En dat heeft al verschillende keren tot zware botsingen met Angela Schijf geleid. De twee spilfiguren van de reeks zijn blijkbaar op elkaar uitgekeken.”

HLN vervolgt: “Concreet zou Victor – die volgens geruchten wel eens drugs durft te gebruiken – het leven voor iedereen achter de schermen nodeloos moeilijk maken. Onhebbelijk gedrag, ruzies uitlokken, discussies aangaan zonder reden, als een vulkaan die constant op uitbarsten staat.”

En recent werd dus ook Angela Schijf mikpunt van zijn grillen. Victor had plots een probleem met het scenario, waarop Angela hem duidelijk maakte dat hij z’n grieven eerder had moeten uiten. Die antwoordde dan weer dat hij niet aanwezig was op die eerdere brainstorm over het scenario. De ruzie escaleerde en Angela zou hem uiteindelijk compleet overstuur de rug hebben gekeerd. Sindsdien is de sfeer op de set gespannen, veel crewleden zouden bang zijn om het volgende slachtoffer te zijn van Reiniers uitbarstingen.