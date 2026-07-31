Ebola-uitbraak Congo op een na grootste ooit geregistreerd

KINSHASA (ANP/RTR) - De ebola-uitbraak in Congo is de op een na grootste uitbraak van het virus die ooit wereldwijd is vastgelegd. Alleen de epidemie van 2014-2016 in West-Afrika was omvangrijker.

De huidige uitbraak telt nu 3552 besmettingen, meldt het Congolese ministerie van Communicatie vrijdag. 1556 mensen zijn omgekomen. In buurland Oeganda raakten ook twintig mensen besmet en stierven twee mensen, maar de autoriteiten hebben deze week verklaard dat het land nu ebolavrij is.

In 2014-2016 werden 28.616 gevallen geregistreerd, met 11.310 doden. Die waren vooral verspreid over Guinee, Liberia en Sierra Leone.

Ebola is een zeldzame, maar zeer dodelijke infectieziekte die veroorzaakt wordt door het ebolavirus. Volgens het RIVM komt meer dan de helft van de besmette mensen te overlijden. De ziekte komt normaal gesproken alleen voor in Afrika.