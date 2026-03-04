Een derde van de kandidaten gemeenteraadsverkiezingen is vrouw

DEN HAAG (ANP) - Een derde van de kandidaten voor de gemeenteraadsverkiezingen is vrouw. Dit komt overeen met hoe de raden momenteel zijn samengesteld. Dat meldt stichting Stem op een Vrouw, die de kandidatenlijsten van alle gemeenten analyseerde. Het aandeel op de lijst is iets hoger dan bij de verkiezingen vier jaar geleden, toen nog 27 procent van de kandidaten een vrouw was.

Zeker 34 kandidaten zijn non-binair of genderqueer. Zij identificeren zich niet als vrouw of man. Het gaat om minder dan 0,1 procent van de bijna 62.000 kandidaten die zich verkiesbaar stellen.

Mannen zijn in alle gemeenten in de meerderheid op de lijsten. In dertig gemeenten is meer dan driekwart van de kandidaten een man. In Alblasserdam en Neder-Betuwe is het aandeel vrouwen op de lijsten het laagst. In beide gemeenten is 18 procent van de kandidaten een vrouw. In de gemeenten Westervoort en Schiermonnikoog is de verhouding tussen mannen en vrouwen bijna gelijk. Ook in Doesburg en Heemstede is het verschil klein.

Partij voor de Dieren

"Dat in geen enkele gemeente minstens evenveel vrouwen verkiesbaar zijn, stemt ons somber", zegt Devika Partiman, directeur van stichting Stem op een Vrouw. "Zorgen voor gelijke representatie wordt weer aan de kiezer overgelaten."

De Partij voor de Dieren (PvdD) is de enige landelijke partij met meer vrouwen dan mannen op de kandidatenlijsten. Bij Volt is het aantal bijna gelijk. Bij lokale partijen is ongeveer 34 procent van de kandidaten een vrouw.