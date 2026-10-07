Deze geelgroene sticker is nu verplicht op Finse auto's: komt het ook naar Nederland?

Sinds 1 oktober is een opvallende zeshoekige magneetsticker verplicht voor jonge bestuurders in Finland. Als je hem niet hebt, riskeer je een boete.

Zie je in Finland een auto met een geelgroen, zeshoekige plaat achterop? Dan weet je: achter het stuur zit een jonge, onervaren bestuurder. Sinds 1 oktober 2026 is dat bord verplicht voor automobilisten jonger dan 18 jaar, meldt de Finse publieke omroep Yle News.

Wat is er precies veranderd?

Het herkenningsteken moet tijdens elke rit duidelijk zichtbaar achterop de auto zitten. Het geldt voor alle voertuigen waarvoor een rijbewijs categorie B nodig is, dus niet alleen voor gewone personenauto's.

Het bord is ongeveer 15 tot 20 centimeter groot, makkelijk te plaatsen en weer weg te halen als iemand anders de auto bestuurt. Wie als minderjarige bestuurder zonder het bord de weg op gaat, kan een boete van € 100 krijgen.

Waarom moet dit bord er komen?

Het opvallende teken moet andere weggebruikers waarschuwen dat ze te maken hebben met een onervaren en minderjarige bestuurder. Dat is nuttig bij het inschatten van rijgedrag of als een jonge bestuurder een fout maakt.

Het aantal verkeersdoden onder jongeren was in het Scandinavische land in 2025 drie keer zo hoog als in 2024. Finland had de regels voor 17-jarigen al verder aangescherpt. Sinds 29 mei mogen zij tussen 00.00 en 05.00 uur niet meer rijden. Wie zich daar niet aan houdt, riskeert naast een boete ook een rijverbod.

Hoe komt een 17-jarige in Finland aan een rijbewijs?

Een rijbewijs op je 17e is in Finland niet vanzelfsprekend. Een ouder of voogd moet een ontheffing aanvragen en die wordt alleen toegekend bij een geldige reden. Denk aan een lange reisafstand naar school of werk zonder bruikbaar openbaar vervoer.

Komt het bord ook naar Nederland?

Voorlopig niet. Voor Nederlandse automobilisten verandert er niets en het Finse bord wordt niet automatisch onderdeel van de Nederlandse verkeersregels

Toch is het interessant, want ook de Europese regels voor jonge bestuurders veranderen. Binnen de EU komt er meer ruimte voor 17-jarigen om onder voorwaarden al te rijden, met een ervaren begeleider naast zich. In Nederland kan dat al. Voor bepaalde vrachtwagencategorieën kunnen lidstaten het rijden op 17-jarige leeftijd, al dan niet begeleid, ook toestaan.

Daardoor zullen jonge bestuurders de komende jaren vaker op Europese wegen opduiken. Of Nederland ooit kiest voor een verplicht herkenningsteken, is nog niet bekend.

Meer weten?