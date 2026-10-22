Wat merk je in je auto als de verbinding met internet wegvalt, in een parkeergarage of bij een storing bij de fabrikant? De auto blijft rijden, dat valt dus mee. Wat stopt, zijn de diensten die via de servers van de fabrikant lopen. En dat zijn er nogal wat.

Een moderne auto werkt als een keten van de auto, het mobiele netwerk en de computers van het merk, legt dealer Frank Vaneman Automotive uit. Hapert één schakel, dan zie je dat in de auto of in de app, “zonder dat er iets stuk is”.

Welke functies vallen uit zonder internet?

De app op afstand. Voorverwarmen, de auto op slot doen, de laadstand bekijken of je auto op de kaart terugvinden: dat loopt allemaal via internet. De app laadt traag of niet, vaak zonder foutmelding. Live verkeersinformatie. File-informatie en omleidingen in de navigatie verdwijnen. Muziek streamen en apps. Spotify en de appwinkel in het scherm, bij Google bijvoorbeeld Google Play, werken alleen met verbinding. De spraakassistent, voor een deel. Bij auto’s met Google ingebouwd kan de assistent offline nog navigeren, een sms sturen of de airco aanzetten. Vragen die internet nodig hebben, lukken niet. Updates en meldingen aan je garage. Draadloze software-updates komen niet binnen en de auto stuurt geen storingsgegevens meer door, waarmee garages pech kunnen voorspellen, zei de ANWB eerder tegen Radar.

Staat je auto lang stil, dan kan hij ook in een spaarstand gaan om de accu te sparen. Commando’s uit de app komen dan pas aan als de auto weer “wakker” is.

Kom je je auto nog in met je telefoon?

Meestal wel, maar niet altijd. Op 19 november 2021 konden Tesla-rijders wereldwijd hun auto urenlang niet openen of starten met de app. Op DownDetector kwamen zo’n vijfhonderd meldingen binnen. Topman Elon Musk bood op Twitter excuses aan: “Sorry, we nemen maatregelen zodat dit niet meer gebeurt.” Eigenaren met de sleutelkaart of afstandsbediening op zak konden wel wegrijden.

Een telefoon als sleutel heeft nog een zwakke plek: een lege accu. Polestar schrijft in de handleiding dat de digitale sleutel dan niet werkt en raadt aan een normale sleutel als vervanging te gebruiken.

Werkt je navigatie nog zonder bereik?

De auto weet via gps waar hij is, ook zonder internet. Of je een route krijgt, hangt af van de kaarten. Bij auto’s met Google ingebouwd werkt Google Maps offline alleen met kaarten die je vooraf hebt gedownload. Die verlopen een jaar na het downloaden, meldt Google.

Navigeer je met je telefoon via Apple CarPlay of Android Auto, dan geldt hetzelfde voor de app op je telefoon. Waze biedt geen offline kaarten, schreef ID.nl. Daarmee sta je in een gebied zonder bereik dus zonder route.

Belt je auto nog 112 na een ongeluk?

Sinds 2018 hebben nieuwe automodellen eCall, een systeem dat na een zwaar ongeluk zelf 112 belt en je locatie doorgeeft. Het belt via het mobiele netwerk, en bij veel auto’s via 2G. Dat netwerk verdwijnt. Odido stopte er op 1 juni 2023 mee, VodafoneZiggo volgt naar verwachting in de loop van 2027 en KPN stopt op 1 december 2027

De ANWB schat dat het om ongeveer 2 miljoen van de 3 miljoen auto’s met eCall gaat. Van ongeveer 1 miljoen is de software al voorbereid op 4G of 5G, bij de rest is een nieuwe module nodig. WEL schreef in april al over de zorgen van de ANWB over het alarmsysteem . Een werkende eCall is een eis bij de APK, en een waarschuwingslampje voor het systeem betekent afkeuring.

“Tot nu toe is er heel weinig gebeurd.”

Dat zei Harm Zeven van de ANWB in april tegen Kassa. Minister Vincent Karremans van Infrastructuur en Waterstaat wil niet dat auto’s hierom worden afgekeurd en werkt sinds mei aan een gedoogconstructie. Een besluit is er nog niet. Je auto wordt er niet onveilig door en je kunt altijd zelf 112 bellen met je telefoon, schrijft Toyota.

Check dit voor de volgende storing

Leg de sleutelkaart of de gewone sleutel in je tas of portemonnee, niet alleen thuis.

Download in de auto offline kaarten van je eigen regio en vernieuw ze binnen een jaar.

Laad je telefoon op voordat je vertrekt als hij ook je sleutel is.

Vraag je dealer of de eCall in jouw auto via 2G of 4G werkt, en of er een update of nieuwe module komt.

Koppel je telefoon bewust aan het scherm in de auto; de AIVD legde uit waarom je je telefoon beter niet zomaar aan je auto koppelt.

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