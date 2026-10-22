Wat merk je in je auto als de verbinding met internet wegvalt, in een
parkeergarage of bij een storing
bij de fabrikant? De auto blijft
rijden, dat valt dus mee. Wat stopt, zijn de diensten die via de servers van de fabrikant
lopen. En dat zijn er nogal wat.
Een moderne auto werkt als een keten van de auto, het mobiele netwerk
en de computers van het merk, legt dealer Frank
Vaneman Automotive
uit. Hapert één schakel, dan zie je dat in de
auto of in de app, “zonder dat er iets stuk is”.
Welke functies vallen
uit zonder internet?
- De app op afstand. Voorverwarmen, de auto op slot
doen, de laadstand bekijken of je auto op de kaart terugvinden: dat
loopt allemaal via internet. De app laadt traag of niet, vaak zonder
foutmelding.
- Live verkeersinformatie. File-informatie en
omleidingen in de navigatie verdwijnen.
- Muziek streamen en apps. Spotify en de appwinkel in
het scherm, bij Google bijvoorbeeld Google Play, werken alleen met
verbinding.
- De spraakassistent, voor een deel. Bij auto’s met
Google ingebouwd kan de assistent offline nog navigeren, een sms sturen
of de airco aanzetten. Vragen die internet nodig hebben, lukken
niet.
- Updates en meldingen aan je garage. Draadloze
software-updates komen niet binnen en de auto stuurt geen
storingsgegevens meer door, waarmee garages pech kunnen voorspellen, zei
de ANWB eerder tegen Radar.
Staat je auto lang stil, dan kan hij ook in een spaarstand gaan om de
accu te sparen. Commando’s uit de app komen dan pas aan als de auto weer
“wakker” is.
Kom je je auto nog in met
je telefoon?
Meestal wel, maar niet altijd. Op 19 november 2021 konden
Tesla-rijders wereldwijd hun auto urenlang niet openen of starten met de
app. Op DownDetector kwamen zo’n vijfhonderd meldingen binnen. Topman
Elon Musk bood op Twitter excuses aan: “Sorry, we nemen maatregelen
zodat dit niet meer gebeurt.” Eigenaren met de sleutelkaart of
afstandsbediening op zak konden wel wegrijden.
Een telefoon als sleutel heeft nog een zwakke plek: een lege accu.
Polestar schrijft in de handleiding dat de digitale sleutel dan niet
werkt en raadt aan een normale sleutel als vervanging te gebruiken.
Werkt je navigatie nog
zonder bereik?
De auto weet via gps waar hij is, ook zonder internet. Of je een
route krijgt, hangt af van de kaarten. Bij auto’s met Google ingebouwd
werkt Google Maps offline alleen met kaarten die je vooraf hebt
gedownload. Die verlopen een jaar na het downloaden, meldt Google.
Navigeer je met je telefoon via Apple CarPlay of Android Auto, dan
geldt hetzelfde voor de app op je telefoon. Waze biedt geen offline
kaarten, schreef ID.nl. Daarmee sta je in een gebied zonder bereik dus
zonder route.
Belt je auto nog 112 na een
ongeluk?
Sinds 2018 hebben nieuwe automodellen eCall, een systeem dat na een
zwaar ongeluk zelf 112 belt en je locatie doorgeeft. Het belt via het
mobiele netwerk, en bij veel auto’s via 2G. Dat netwerk verdwijnt. Odido
stopte er op 1 juni 2023 mee, VodafoneZiggo volgt naar verwachting in de
loop van 2027 en KPN
stopt op 1 december 2027
.
De ANWB schat dat het om ongeveer 2 miljoen van de 3 miljoen auto’s
met eCall gaat. Van ongeveer 1 miljoen is de software al voorbereid op
4G of 5G, bij de rest is een nieuwe module nodig. WEL schreef in april
al over de
zorgen van de ANWB over het alarmsysteem
. Een werkende eCall is een
eis bij de APK, en een waarschuwingslampje voor het systeem betekent
afkeuring.
“Tot nu toe is er heel weinig gebeurd.”
Dat zei Harm Zeven van de ANWB in april tegen Kassa. Minister Vincent
Karremans van Infrastructuur en Waterstaat wil niet dat auto’s hierom
worden afgekeurd en werkt sinds mei aan een gedoogconstructie. Een
besluit is er nog niet. Je auto wordt er niet onveilig door en je kunt
altijd zelf 112 bellen met je telefoon, schrijft Toyota.
Check dit voor de volgende
storing
- Leg de sleutelkaart of de gewone sleutel in je tas of portemonnee,
niet alleen thuis.
- Download in de auto offline kaarten van je eigen regio en vernieuw
ze binnen een jaar.
- Laad je telefoon op voordat je vertrekt als hij ook je sleutel
is.
- Vraag je dealer of de eCall in jouw auto via 2G of 4G werkt, en of
er een update of nieuwe module komt.
- Koppel je telefoon bewust aan het scherm in de auto; de AIVD legde
uit waarom
je je telefoon beter niet zomaar aan je auto koppelt.
Meer weten?