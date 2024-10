Eén Nederlandse op getroffen vakantiepark in Zuid-Frankrijk

DEN HAAG (ANP) - Op het vakantiepark in Zuid-Frankrijk dat was afgesneden door de instorting van de toegangsbrug, bevindt zich één Nederlandse. Volgens Buitenlandse Zaken verkeert zij niet in nood en hoeft ze niet geëvacueerd te worden.

De ingestorte brug vormde de enige toegang tot het park in Le Muy en stortte eerder deze week door hevige regenval deels in. Volgens Buitenlandse Zaken hebben de Franse hulpdiensten inmiddels een voetgangersbrug aangelegd, zodat de honderden ingesloten vakantiegangers het park kunnen verlaten. Een plaatselijke winkel is bevoorraad, waardoor de situatie weer normaliseert.

Het Franse leger evacueerde dinsdag mensen van het park met terreinwagens via een route door het bos.