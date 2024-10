Harris noemt opmerkingen Trump zeer beledigend voor vrouwen

MADISON (ANP) - De Democratische presidentskandidaat Kamala Harris heeft recente opmerkingen over vrouwen van haar Republikeinse rivaal Donald Trump fel bekritiseerd. Toen hij over het recht op abortus sprak, beloofde Trump vrouwen in Amerika te beschermen, "of ze dat nu leuk vinden of niet". Harris noemde Trumps woorden zeer beledigend voor vrouwen.

"Hij geeft geen prioriteit aan de vrijheid van vrouwen en de intelligentie van vrouwen om beslissingen te nemen over hun eigen leven en lichaam", zei de Amerikaanse vicepresident tegen verslaggevers in Wisconsin, de staat waar Trump een dag eerder zijn opmerkingen had gemaakt.