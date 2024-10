Schiphol vreest geen concurrentieachterstand na tariefsverhoging

SCHIPHOL (ANP) - Hoewel Schiphol al tot de duurste luchthavens van Europa behoort, vreest de luchthaven niet voor een concurrentieachterstand door de forse verhoging van de haventarieven die donderdag is aangekondigd. "Die zorgen hebben we niet. We hebben het over 15 euro extra voor een vertrekkende passagier, voor aankomende passagiers geldt dat niet. Overal zie je dat vliegen duurder wordt", zegt Robert Carsouw, financieel topman van Schiphol over de tariefsverhoging.

De tarieven die Schiphol aan luchtvaartmaatschappijen rekent om gebruik te maken van de luchthaven stijgen in drie jaar in totaal met 37 procent. Daardoor betalen luchtvaartmaatschappijen Schiphol in 2027 vergeleken met 2024 gemiddeld ongeveer 15 euro meer per vertrekkende passagier.

"We zijn ons ervan bewust dat dit een moeilijke pil is om te slikken voor zowel passagiers als luchtvaartmaatschappijen", erkent Carsouw. Toch heeft hij geen signalen ontvangen van luchtvaartmaatschappijen die aangeven te vertrekken.