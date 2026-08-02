Een verdachte van bekladding Nationaal Monument blijft vastzitten

AMSTERDAM (ANP) - Een van de twee mannen die verdacht worden van de bekladding van het Nationaal Monument op de Dam in Amsterdam zondagochtend blijft vastzitten. De ander komt later op de dag op vrije voeten maar blijft verdachte, meldt de politie.

Op het monument waren onder meer de teksten 'Stop the human traffic' en 'Time to wake up!' in het blauw geschreven. Ook was een blauwe doodskop aangebracht en stond er een tekst in het geel.

De politie hield een 27-jarige man uit Hoofddorp en een 39-jarige man uit Polen aan. De man uit Hoofddorp zou rond 05.15 uur graffiti op het Nationaal Monument hebben gespoten. Agenten die op dat moment toevallig langsreden, konden hem gelijk aanhouden. Terwijl de agenten stonden te wachten op collega's, schreef de man uit Polen met lippenstift op de achterkant van het monument. Ook hij werd direct aangehouden. Een woordvoerder zei niet wie van de twee er vast blijft zitten.

Op beelden van de webcam op de Dam is te zien dat het monument is schoongemaakt.