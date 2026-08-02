ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Een verdachte van bekladding Nationaal Monument blijft vastzitten

Samenleving
door anp
zondag, 02 augustus 2026 om 18:18
anp020826102 1
AMSTERDAM (ANP) - Een van de twee mannen die verdacht worden van de bekladding van het Nationaal Monument op de Dam in Amsterdam zondagochtend blijft vastzitten. De ander komt later op de dag op vrije voeten maar blijft verdachte, meldt de politie.
Op het monument waren onder meer de teksten 'Stop the human traffic' en 'Time to wake up!' in het blauw geschreven. Ook was een blauwe doodskop aangebracht en stond er een tekst in het geel.
De politie hield een 27-jarige man uit Hoofddorp en een 39-jarige man uit Polen aan. De man uit Hoofddorp zou rond 05.15 uur graffiti op het Nationaal Monument hebben gespoten. Agenten die op dat moment toevallig langsreden, konden hem gelijk aanhouden. Terwijl de agenten stonden te wachten op collega's, schreef de man uit Polen met lippenstift op de achterkant van het monument. Ook hij werd direct aangehouden. Een woordvoerder zei niet wie van de twee er vast blijft zitten.
Op beelden van de webcam op de Dam is te zien dat het monument is schoongemaakt.
loading

POPULAIR NIEUWS

106623550_m

Dit is waarom je nooit moet schuilen in je camper of caravan tijdens onweer

258269754_m

Zóveel duurder worden je aardappelen, groente en friet door de droogte — en het ergste moet nog komen

infantino wordt herkozen als baas van fifa met steun van knvb1678775069

Het salaris dat FIFA-baas Infantino net misliep

generated-image (4)

Pinnen maakt je losser met geld — maar vooral bij één soort aankoop

ANP-564734737

Dam beklad: "Time to wake up! Stop the human traffic" en "Pride bring people"

patriot-lanceerinstallatie-m901_msb9t66l

Zoveel kost het om één Nederlandse stad te beschermen tegen raketten — en het is meer dan je denkt

Loading