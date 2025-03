Eerbetoon aan Rob de Nijs op tv en radio

HILVERSUM (ANP) - Televisiezenders brengen deze week een eerbetoon aan Rob de Nijs. De zanger overleed zondag op 82-jarige leeftijd. NPO 1 zendt maandagavond een aflevering uit van de TV Show waarin De Nijs centraal staat.

Bij het SBS6-programma Shownieuws staat de hele uitzending maandag in het teken van de Banger Hart-zanger. Ook de programma's Nieuws van de Dag en Hart van Nederland staan stil bij het overlijden van De Nijs.

Op NPO 2 start om 22.10 uur de documentaire Rob de Nijs - Niet voor het Laatst. De documentaire is gemaakt door Leon Verdonschot, die De Nijs volgde in het jaar dat hij 75 werd.

Radiozender NPO Radio 5 heeft na het overlijden van De Nijs maandag de programmering aangepast. Zo is er veel muziek van hem te horen en halen radiodj's samen met luisteraars herinneringen op aan de zanger.

Dinsdagmiddag herdenkt het tv-programma Sterren NL Rob de Nijs. En Omroep MAX zendt aankomende zondag om 21.30 uur een registratie uit van het laatste optreden dat De Nijs gaf in de Ziggo Dome in Amsterdam. Dat was in juni 2022.