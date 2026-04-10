Eerste bodycams eind deze maand uitgereikt aan conducteurs

door anp
vrijdag, 10 april 2026 om 22:07
DEN HAAG (ANP) - De eerste NS-conducteurs krijgen eind deze maand een bodycam uitgereikt. Het kan nog tot eind dit jaar duren voordat alle treinbeambten er een kunnen dragen tijdens hun werk. Dat meldt staatssecretaris Annet Bertram (Openbaar Vervoer, CDA) aan de Tweede Kamer.
Het vorige kabinet trok vorig jaar op Prinsjesdag 12 miljoen euro uit voor de aanschaf van bodycams voor conducteurs, als onderdeel van een breder pakket om de veiligheid in de trein te verbeteren. De NS heeft de aanbesteding inmiddels afgerond en begint deze maand met testen of de gekochte apparaten goed werken en goed op het uniform zitten.
De NS deed al eens een proef met bodycams, en was positief over de resultaten. Het spoorbedrijf concludeerde dat het dragen van de apparaten "de-escalerend" werkt en bovendien bij geweldsincidenten camerabeelden oplevert die als bewijsmateriaal kunnen dienen.
