Tennissters voorkomen degradatie in Billie Jean King Cup

OEIRAS (ANP) - De Nederlandse tennissters hebben degradatie uit groep 1 van de Europees-Afrikaanse zone in de Billie Jean King Cup voorkomen. Het team van captain Kiki Bertens won in het Portugese Oeiras met 2-0 van Noorwegen.

Anouk Koevermans versloeg Katja Wiersholm in twee sets: 6-0 7-5. Suzan Lamens had drie sets nodig om af te rekenen met Malene Helgo: 6-7 (3) 6-4 6-2.

Nederland verloor donderdag van Turkije, waardoor het team als derde eindigde in de groep. Daardoor was een play-offwedstrijd tegen Noorwegen nodig om degradatie af te wenden.