Eerste geëvacueerden bosbrand bij Madrid mogen terug

MADRID (ANP/AFP) - Een deel van de om bosbranden geëvacueerde mensen in de buurt van Madrid, mag terugkeren, meldden de Spaanse autoriteiten. Het gaat om bijna 5000 mensen die op een camping stonden ten westen van Madrid en bewoners van een verzorgingstehuis die tijdelijk in een school verbleven.

De regering meldde eerder dat de brand in de provincie Ávila de grootste is in de recente Spaanse geschiedenis. Circa 77.000 hectare is tot nu toe verbrand. De omstandigheden voor bluswerkzaamheden zijn maandag verslechterd, schrijft de krant El País. Er worden temperaturen tot 35 graden verwacht.

Volgens de krant mogen veehouders in de getroffen gebieden maandag op een nog te bepalen tijdstip kort naar hun bedrijf om hun dieren eten te geven.