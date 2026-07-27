ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Griekspoor is Van de Zandschulp op tennisranglijst weer voorbij

Sport
door anp
maandag, 27 juli 2026 om 9:09
anp270726044 1
LONDEN (ANP) - Tallon Griekspoor is weer de beste Nederlandse tennisser. De 30-jarige Haarlemmer zakte op de maandag uitgebrachte wereldranglijst één positie, van 66 naar 67. Botic van de Zandschulp, die vorige week in Estoril al in de eerste ronde werd uitgeschakeld, viel terug van de 55e naar de 69e plaats.
Jesper de Jong, die in Estoril ook direct werd uitgeschakeld, behoort niet meer tot de beste honderd. Hij is nu de mondiale nummer 106.
In de top 10 steeg de Serviër Novak Djokovic van de zevende naar de vijfde plaats. De Italiaan Jannik Sinner voert de wereldranglijst aan.
loading

POPULAIR NIEUWS

generated-image (1)

Met pensioen op je 60e: hoeveel spaargeld heb je dan nodig?

shutterstock_1939944235

Brood invriezen: 8 fouten die je beter niet maakt

ANP-557850437

Slim vastzetten vóór de winter: zo bespaar je €150–€250 per jaar op je energierekening

666c3a42764df1611259d824

Ze viel 90 kilo af: 2 lessen die alles veranderden

189585915_m

Doe jij nog steeds sit-ups voor een platte buik? Dan hebben we slecht nieuws voor je

anp260726095 1

Franse branden leiden voor het eerst tot 'pyrocumulonimbus'

Loading