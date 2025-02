Eerste gespreksronde Rusland en VS in Saudi-Arabië afgerond

RIYAD (ANP/AFP/RTR) - De gesprekken tussen de Verenigde Staten en Rusland in Saudi-Arabië zijn afgelopen, melden Russische media en een Amerikaanse functionaris. In Riyad waren onder anderen de ministers van Buitenlandse Zaken, Marco Rubio en Sergej Lavrov. Ze spraken ruim vier uur met elkaar.

De Amerikaanse regering heeft onder president Donald Trump weer toenadering gezocht tot Rusland. Joeri Oesjakov, buitenlandadviseur van de Russische president Vladimir Poetin, zei tegen het Russische staatspersbureau TASS dat de gesprekken van deze dinsdag een succes waren.

De ministers bereidden in hun overleg een ontmoeting tussen Trump en Poetin voor. Wanneer die ontmoeting zal plaatsvinden, is volgens Oesjakov nog niet bekend, maar het is onwaarschijnlijk dat het volgende week al zal lukken.