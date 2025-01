Eerste homostellen in Thailand getrouwd na inwerkingtreding wet

BANGKOK (ANP/AFP) - In Thailand is donderdag de wet ingegaan die het huwelijk voor mensen van hetzelfde geslacht mogelijk maakt. En daar is direct gebruik van gemaakt.

Twee Thaise acteurs trouwden in beige pakken in hoofdstad Bangkok, waar ze bij een kantoor van de burgerlijke stand hun huwelijkscertificaten met roze rand in ontvangst namen. De twee gelukkigen waren de 49-jarige Apiwat "Porsch" Apiwatsayree en de elf jaar jongere Sappanyoo "Arm" Panatkool. Naar verwachting treden donderdag nog honderden koppels in het huwelijk.

Thailand is het eerste land in Zuidoost-Azië en het derde Aziatische land waar het huwelijk voor mensen van hetzelfde geslacht is opengesteld. In Taiwan en Nepal is dat al gebeurd. In juni stemde het Thaise parlement voor openstelling en in september werd de wet door koning Rama X geratificeerd.

Nadat Nederland in 2001 het eerste land was waar homoseksuele stellen konden trouwen, hebben meer dan dertig landen over de hele wereld het gelegaliseerd.